Tuchel nach Chelsea-Aus: "Bin am Boden zerstört"

"Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende gegangen ist", schrieb der 49-jährige deutsche Coach am Sonntagabend in englischer Sprache auf Twitter. "Dies ist eine der schwierigsten Erklärungen, die ich je zu schreiben hatte - und ich hatte gehofft, dass ich das viele Jahre lang nicht tun müsste."

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx