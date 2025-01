Überraschungsteam Forest trifft auf Liverpool – Kampf um die Tabellenspitze

Nottingham Forest empfängt am Dienstag Tabellenführer Liverpool zum Spitzenspiel der Premier League. Das Team von Nuno Espirito Santo will nach der Sensation im Hinspiel erneut für eine Überraschung sorgen.

Das Topspiel der Premier League steht an: Am Dienstagabend trifft Nottingham Forest zu Hause auf den FC Liverpool (21.00 Uhr/live Sport24-Liveticker). Nach sechs Siegen in Folge und einer beeindruckenden Defensivleistung zählt Nottingham plötzlich zu den ernsthaften Verfolgern der Reds. Besonders brisant: Im Hinspiel am 14. September fügte Forest dem Titelanwärter die bisher einzige Liga-Niederlage zu (1:0). Mit einem erneuten Sieg könnte Nottingham den Abstand auf Liverpool auf drei Punkte verkürzen.

Vom Abstiegskampf zum Titelrennen?

Noch vor einem Jahr rettete sich Nottingham erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg. Trainer Nuno Espirito Santo hat das Team jedoch über den Sommer neu geformt und zu einem Spitzenteam entwickelt. „Wir wollen die Reise genießen. Die Tabelle interessiert uns erst am Ende der Saison“, erklärte der portugiesische Coach bescheiden.

Historisches Momentum für Nottingham

Nach glorreichen Jahren in den 1970ern, in denen Nottingham zweimal den Europapokal der Landesmeister gewann, schien der Verein in Vergessenheit zu geraten. Erst 2022 schaffte der Club den Wiederaufstieg in die Premier League und investierte seitdem rund 430 Millionen Euro in neue Spieler. Im Vergleich dazu gab Liverpool „nur“ 360 Millionen Euro aus. Der Erfolg ist trotzdem überraschend: Mit soliden Transfers statt Top-Stars hat Espirito Santo ein Team aufgebaut, das um die Champions-League-Plätze kämpft.

Liverpool auf Revanchekurs

Die Reds unter Trainer Arne Slot wollen sich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren. Mit 50 Punkten, sechs mehr als Nottingham, stehen sie weiterhin souverän an der Tabellenspitze. Der Fokus liegt darauf, den Vorsprung zu halten und das Momentum mitzunehmen. Im letzten Jahr verpasste Liverpool den Titel knapp und will diesmal nichts anbrennen lassen.

Glasner trifft auf Leicester

Parallel zum Topspiel am Dienstag reist Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner zu Leicester City. Mit nur einer Niederlage aus den letzten neun Spielen steht Glasner vor der Chance, sich weiter ins Tabellenmittelfeld vorzuarbeiten. Leicester kämpft hingegen als Vorletzter um den Klassenerhalt – ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams.