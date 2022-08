United-Stars werden am häufigsten beleidigt

Eine Studie untersucht die am meisten beleidigten Premier-League-Profis auf Twitter. Im Spitzenfeld befinden sich drei Manchester United Profis. Der am häufigsten beschimpfte Klub hingegen ist in London beheimatet.

Superstar Cristiano Ronaldo gehört zu den am meisten auf Twitter beleidigten Fußballern der englischen Premier League. Das ist das Ergebnis einer Analyse der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom und des Alan-Turing-Instituts. Demnach wurden insgesamt 68 Prozent der Premier-League-Profis bereits Opfer beleidigender Nachrichten auf der Online-Plattform. Der für Manchester United spielende Ronaldo erhielt laut der Studie 12.520 beleidigende Nachrichten. Auf den Portugiesen folgten dessen Teamkollegen Harry Maguire und Marcus Rashford. Der am häufigsten betroffene Club sei Tottenham Hotspur gewesen. Zur Ermittlung der Zahlen waren 2,3 Millionen Tweets aus den ersten fünf Monaten der Saison 2021/22 analysiert worden. Demnach waren insgesamt 57 Prozent der Tweets positiv, nahezu 60.000 (3,5 Prozent) aber beleidigend.