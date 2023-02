Paris Saint-Germain muss für das Achtelfinal-Rückspiel in der Fußball-Champions League gegen Bayern München einen gewichtigen Ausfall hinnehmen.

Der französische Internationale Presnel Kimpembe verletzte sich am Sonntag beim 3:0-Sieg des französischen Meisters in der Ligue 1 bei Verfolger Olympique Marseille schwer. Der Innenverteidiger zog sich einen Riss der Achillessehne zu und muss operiert werden, wie PSG am Montag mitteilte. Er fällt mehrere Monate aus.

Paris bangt für das Rückspiel am 8. März in München außerdem um den Einsatz von Neymar, der in Marseille wegen einer Knöchelverletzung fehlte. Das Hinspiel in Paris hatten die Bayern mit 1:0 gewonnen.