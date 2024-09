Rätselraten um ÖFB-Star Danso geht weiter

Das Rätselraten um den Gesundheitszustand von ÖFB-Teamspieler Kevin Danso geht weiter.

Wie sein Arbeitgeber RC Lens am Freitag bestätigte, wird der Verteidiger am Sonntag im Fußball-Ligaspiel gegen Olympique Lyon definitiv nicht zum Einsatz kommen. Man warte auf die Ergebnisse weiterer medizinischer Untersuchungen und werde darüber beraten, teilte Dansos Management der APA mit. Eine abschließende Beurteilung wird es voraussichtlich nicht vor Mitte nächster Woche geben.

Kein Einsatz

Der 25-Jährige trainiere voll mit der Mannschaft mit, von einem Match-Einsatz in der französischen Ligue 1 werde derzeit aber abgesehen, hieß es von seinem Management. Anfang September war Dansos Transfer von Lens zu AS Roma kurz vor dem Abschluss geplatzt - laut Berichten hatten die Italiener beim 25-Jährigen medizinische Probleme festgestellt.

Zuvor hatte Danso in der Saison 2023/24 über 30 Spiele in der französischen Liga und für das österreichische Nationalteam absolviert. In der laufenden Spielzeit kam er in den ersten beiden Ligue-1-Partien sowie im Champions-League-Play-off zum Einsatz. Nach dem nicht erfolgten Vereinswechsel war Danso zuletzt auch beim Nationalteam nicht dabei, um sich ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen.