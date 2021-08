So lief Messis erster Auftritt für PSG

Nach 21 Jahren trägt Lionel Messi erstmals nicht das Trikot von Barcelona, für Fans noch ein ungewohnter Anblick.

Die Fußball-Welt ist nach dem Blockbuster-Wechsel von Lionel Messi an die Seine immer noch in heller Aufregung. In Paris greift jetzt das neue Fußball-Dream-Team an. Und der argentinische Superstar lässt sich keine Zeit zur Ruhe. Er wurde schon beim Training mit der Südamerika-Achse Neymar, Angel di Maria, Marquinhos abgelichtet.

In der Stadt der Liebe entsteht ein Team für Fußball-Romantiker: Mit Kylian Mbappe, Italiens EM-Goali Donnarruma, Sergio Ramos oder Achraf Hakimi, Gerogrinio Wijnaldum oder Marco Verratti kann sich PSG-Coach eine Traum-Elf basteln, bei der jedem Gegner Angst und Bange wird.

Messi-Debüt noch offen

Nach dem ersten Mannschafts-Training mit Messi hoffen Fans natürlich schon auf ein baldiges Debüt. Doch Gerüchten zufolge soll sich der 34-Jährige noch Zeit lassen. Aus Pariser Kreisen hört man, dass sein erster Pflichtspiel-Einsatz erst nach der Länderspielpause im September folgen soll. Immerhin rechtzeitig zum Start der Champions League Gruppenphase.