Frauen-WM 2027 in Brasilien

Brasilien setzte sich gegen die gemeinsame Kandidatur von Deutschland, Belgien und den Niederlanden durch.

Die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2027 geht in Brasilien über die Bühne. Die brasilianische Bewerbung setzte sich gegen die gemeinsame Kandidatur von Deutschland, Belgien und den Niederlanden durch. Die Entscheidung über die Vergabe fiel am FIFA-Kongress in Bangkok am Freitag mit 119:78 Stimmen zugunsten von Brasilien und gegen das Dreiländer-Bündnis aus. Die USA und Mexiko hatten ihre Bewerbung im Vorfeld zurückgezogen und einen neuen Anlauf für 2031 angekündigt.

Damit findet die 10. Frauen-WM der Geschichte erstmals in Südamerika statt. Der brasilianische Verbandschef Ednaldo Rodrigues äußerte, er sei "euphorisch", er dankte seinem Team. "Ich fühle eine Menge Emotionen, wir wussten, dass es schwer werden würde. Aber wir wussten, dass wir vereint erfolgreich sein würden." Brasilien werde die "beste WM" liefern. "Ich lade alle ein, nach Brasilien zu kommen", sagte der Verbandschef.

Infantino sagte - wieder einmal: "Es wird die beste WM aller Zeiten." Das Finale steigt im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro.