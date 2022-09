Cercle Brügge trennt sich von Dominik Thalhammer

Der belgische Fußball-Erstligist Cercle Brügge hat sich nach seinem schlechten Saisonstart von Trainer Dominik Thalhammer getrennt.

Wie der Club am Montag bekanntgab, folgt dem 51-Jährigen sein österreichischer Landsmann und bisherige Co-Trainer Miron Muslic als Chefcoach nach. Auch Muslic ist in Österreich kein Unbekannter: Der 40-Jährige war bereits in der Bundesliga bei der SV Ried und in der 2. Liga beim Floridsdorfer AC als Cheftrainer tätig.

Der langjährigen ÖFB-Frauenteamchef und anschließende LASK-Coach Thalhammer war von den Belgiern im vergangenen November engagiert worden. Von einem Abstiegsrang aus führte er Brügge noch auf Rang zehn. In der neuen Saison lief es aber gar nicht mehr nach Wunsch. In neun Ligaspielen holte man lediglich einen Sieg und drei Unentschieden, wodurch Cercle wie bei Thalhammers Amtsantritt derzeit nur Vorletzter ist.