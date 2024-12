Mappé: Oberschenkelverletzung doch schlimmer

Während sich David Alaba (32) den nächsten Schritt Richtung Comeback macht, fällt sein Real-Madrid-Kollege Kylian Mbappé (35) bis auf weiteres aus.

Wie der spanische Meister am Donnerstag mitteilte, ist Mbappé aufgrund einer Verletzung am linken Oberschenkel noch nicht fit. Wie lange er pausieren muss, ist offen. Mbappé zog sich die Verletzung am Dienstag im Champions-League-Spiel bei Atalanta Bergamo (3:2) zu. Der französische Stürmer wurde nach 36 Minuten ausgewechselt, nachdem er sein Team zuvor in Führung gebracht hatte. Bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden hatte Mbappé einen seiner besten Auftritte im Trikot von Real gezeigt.

Alaba-Verletzung jährt sich am 17. Dezember

Während der Franzose an seiner Oberschenkelverletzung laboriert, zeigt ÖFB-Star David Alaba nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining, dass bald bereit für den ersten Match-Einsatz sein dürfte. Trotzdem wollen Real-Trainer Carlo Ancelotti und das Ärzte-Team bei Real nichts überstürzen. Heißt: Alaba wird nach über einem Jahr Zwangspause - den Kreuzbandriss hatte er am 17. Dezember 2023 im La-Liga-Spiel gegen Villarreal erlitten - erst Anfang 2025 sein Comeback geben. Laut Ancelotti soll es im Jänner soweit sein.

Real startet bereits am 3. Jänner (21 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Valencia ins neue Jahr. Das erste Heimspiel steigt am 19. Jänner gegen Las Palmas.