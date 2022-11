Trauner und Feyenoord als Tabellenführer in die WM-Pause

Feyenoord Rotterdam mit dem oberösterreichischen Verteidiger Gernot Trauner geht als Nummer eins der Eredivisie ins neue Jahr.

Feyenoord feierte am Sonntag in der niederländischen Fußball-Meisterschaft einen 5:1-Sieg im Stadtderby gegen Excelsior und geht mit drei Punkten Vorsprung auf Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven in die WM-Pause.

PSV Eindhoven mit Philipp Mwene gab mit einer 0:1-Heimniederlage am Samstag gegen AZ Alkmaar die Tabellenführung ab, Ajax Amsterdam (mit Florian Grillitsch ab der 82. Minute) verspielte beim 3:3 gegen Emmen eine 3:1-Pausenführung.