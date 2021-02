Winter-Transfers: Alles zum Deadline Day

Khedira zurück in der Bundesliga!

Fix: Am Samstag die Ankunft in Berlin, am Sonntag der Medizincheck - und jetzt sind zwischen den drei beteiligten Parteien nach kicker-Informationen auch die letzten offenen Detailfragen geklärt. Sami Khedira kehrt zehneinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Real Madrid in die Bundesliga zurück. Der Weltmeister von 2014, der in den vergangenen Wochen mehrere Optionen in England geprüft hatte, kommt ablösefrei von Juventus Turin nach Berlin.