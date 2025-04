US Avellino jubelt über den Aufstieg in die 2. italienische Liga. Doch immer, wenn in der kleinen Stadt in der Nähe von Neapel gejubelt wird, verheißt das nichtes Gutes für den Papst.

Seit der Gründung 1912 ist der Klub fünf Mal aufgestiegen, jedes Mal starb in derselben Saison ein Papst (oder dankte ab). 1958/59 starb Pius XII. (damals in die 3. Liga).

1963/64 starb Johannes XXIII (damals in die 3. Liga).

1977/78 starben Paul VI. und Johannes Paul I. (damals in die Serie A).

2004/05 starb Johannes Paul II. (damals in die Serie C)

2012/13 dankte Benedikt XVI. ab (in die Serie C). Die gruselige Serie setzt sich also mit dem Aufstieg in die Serie B und dem Tod von Franziskus fort.

Österreich-Bezug gibt es übrigens auch in Avellino: Walter "Schoko" Schachner kickte von 1986 bis 1988 in Kampanien.