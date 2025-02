Hammergerücht! Messi-Vertrauter kündigt Mega-Comeback an

Sobald seine Zeit bei MLS-Klub Inter Miami abgelaufen ist, könnte es für Fußball-Ikone Lionel Messi wieder zurück nach Europa gehen.

Wer an den FC Barcelona denkt, dem kommt dabei meist auch Fußball-Ikone Lionel Messi in den Sinn. Den 37-Jährigen und den Katalanen-Klub verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: Denn bereits im Alter von 13 Jahren kickte der Argentinier in Barcas Jugendakademie La Masia. Darüber hinaus prägte Messi von 2004 bis 2021 eine glamouröse Ära der Blaugrana, holte mit diesen 35 Titel (darunter viermal Champions League und zehn Meisterschaften). 2021 kam es wegen Barcelonas Geldproblemen dann allerdings zum bitteren Abgang. Glaubt man den Worten von Messi-Insider Alex Candal, dürfte es jedoch kein Abschied für immer sein...

"Er wird zu Barcelona zurückkehren"

Zurzeit beweist Messi, nach einem kurzen Abstecher bei Paris Saint-Germain (2021 bis 2023), sein Können allerdings noch auf der anderen Seite der Welt: Bei MLS-Klub Inter Miami steht der Weltmeister noch bis Jahresende unter Vertrag. Dass es danach, wie von Candal verkündet, zur Hammer-Rückkehr nach Europa kommen könnte, erscheint gar nicht so abwegig. Der venezolanische Journalist gilt als Vertrauter des Flügel-Superstars, hatte bereits mit dessen Miami-Wechsel Recht behalten. "Wer hat als Erster gesagt, dass Leo Messi zu Inter Miami wechselt? Ich - oder nicht? Und jetzt sage ich euch: Er wird zu Barcelona zurückkehren", ließ Candal die Bombe platzen.

Messi soll ihm Folgendes erklärt haben: "Ich kann den Fußball nicht verlassen, ohne im neuen Camp Nou zu spielen." Die neue Heimstätte von Lamine Yamal und Co. wird seit Sommer 2023 umgebaut, sollte eigentlich schon vergangenen November fertiggestellt worden sein. Jetzt dürfte man erst Ende der laufenden Saison mit dem neuen Camp Nou rechnen. Den einstigen Superstar im neuen Stadion spielen zu sehen, damit dürfte wohl der Traum einiger Barca-Fans in Erfüllung gehen.