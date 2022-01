Herzinfarkt: Nächster Fußballer bricht während Spiel zusammen

Beim Spiel zwischen Al-Rayyan und Al-Wakrah in der höchsten Liga Katars kollabierte plötzlich Ousmane Coulibaly. Die Szenen erinnern an Eriksens, der bei der WM zusammenbrach und Dwamena, der im ÖFB-Cup-Spiel kollabierte.

Trauer in der Qatar Stars League: Beim Spiel zwischen Al-Rayyan und Al-Wakrah brach Innenverteidiger Ousmane Coulibaly kurz vor Ende der ersten Halbzeit plötzlich zusammen und blieb leblos auf dem Spielfeld liegen. Das medizinische Personal leistete Erste Hilfe, anschließend wurde der 32-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Das Spiel wurde bei einer 1:0-Führung von Al-Rayyan abgebrochen.

Coulibalys Zustand soll stabil sein, verkündete seine Frau via Instagram. „Danke für eure unterstützenden und liebevollen Nachrichten. Ousmane befindet sich infolge seines Herzinfarkts in einem stabilen Zustand. Er kommt langsam aber sicher wieder zu sich. Er ist in sehr guten Händen", sagt sie in ihrer Instagram-Story.

Y después de un remate de James Rodríguez, que se fue por arriba cuando no había portero, un jugador del rival quedó dentro de la portería, se desplomó y convulsionó…

Terrible escena y gritos en Catar, la falta de hinchas dejó escuchar la angustia de los presentes. pic.twitter.com/Q2JFf9832y — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) January 8, 2022

Press Release From Qatar Stars League



???? https://t.co/AcliccXjVh pic.twitter.com/qktxZUI3WU — Qatar Stars League (@QSL_EN) January 8, 2022

Die schockierenden Szenen erinnern an die Momente, in denen Christian Eriksen bei der WM oder auch Raphael Dwamena im ÖFB-Cup-Spiel zusammengebrochen waren.