Hier übt CL-Final-Schiri das Zeigen von Gelben Karten

Istanbul (Türkei) - Wer dachte, dass das Verteilen von Verwarnungen ein Kinderspiel sei, wurde jetzt eines Besseren belehrt! Szymon Marciniak (42), der Schiedsrichter des prestigeträchtigen Champions-League-Finales zwischen Manchester City und Inter Mailand, scheint nichts dem Zufall zu überlassen. Ein aufgetauchtes Video in den sozialen Medien zeigt, wie der polnische Referee kurz vor Anpfiff in der Schiri-Umkleidekabine eine akribische Vorbereitung durchführt.

