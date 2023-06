Haaland und Mbappé im Fernduell um Tormaschinen-"Titel"

Seit Samstag hat Erling Haaland sage und schreibe 54 Treffer in einer Saison erzielt. Den inoffiziellen Titel als Tormaschine der Saison hat der Norweger damit aber nicht sicher.

Frankreichs Kylian Mbappé ist als 53-facher Torschütze in Lauerstellung und hat wie Haaland noch ein Bewerbspiel mit dem Nationalteam ausständig. Am Montag empfängt der in der EM-Qualifikation noch ungeschlagene Vize-Weltmeister Griechenland. Norwegen versucht tags darauf eine Scharte auszubessern.

Denn beim 1:2 gegen Schottland am Samstag reichte Norwegen auch ein von Haaland herausgeholter und verwandelter Elfmeter (61.) nicht zum Heimsieg. Von der Seitenlinie aus musste der ehemalige Salzburger mitansehen, wie sein Team in der packenden Schlussphase die Führung noch verspielte. Lyndon Dykes (87.) und Kenny McLean (89.) drehten die Partie zugunsten der Briten, die die Gruppe A mit drei Siegen aus drei Spielen überraschend anführen. "Als Haaland den Platz verlassen hat, haben wir einen Schub bekommen", sagte Schottlands John McGinn.

Norwegens Teamchef musste nach dem Schlusspfiff Haalands Auswechslung verteidigen. Eine Woche nach dem Champions-League-Triumph und den anschließenden Feierlichkeiten sei dem Torjäger von Manchester City die Luft ausgegangen, erklärte Stale Solbakken. Haaland habe schon vor seiner tatsächlichen Auswechslung in der 84. Minute darum gebeten, den Rasen verlassen zu dürfen, berichtete der Coach: "Er war komplett leer."

Verletzungen bremsten Haaland aus

Nur zwei seiner 54 Saisontore in 56 Einsätzen hat Haaland auf Länderspielebene erzielt, wo der 22-Jährige auch wegen Verletzungen nur zu drei Einsätzen kam. Zudem war Norwegen kein WM-Teilnehmer - ein Schicksal, das dem Land mit nur einem Punkt aus drei Qualifikationsspielen auch hinsichtlich der Deutschland-EM 2024 droht. Das Heimspiel gegen Zypern am Dienstag gilt bereits als Pflichtsieg. Ob Haaland auch in Sachen Tormaschinen-Ehrentitel unter Zugzwang steht, wird er bei Anpfiff wissen.

Denn Mbappé trifft mit Frankreich (drei Siege) schon am Montag auf die nach zwei Spielen ebenfalls noch makellosen Griechen. Der Stürmer von Paris Saint-Germain ist der einzige, der Haaland in der bewerbübergreifenden Tor-Wertung der Top-fünf-Ligen und Nationalteams noch einholen kann. Auf Rang drei rangieren aktuell Lionel Messi und Harry Kane (38). Nicht zuletzt will Mbappé seine beeindruckende Saison (41 Tore für PSG, 12 für Frankreich/55 Spiele) mit einem Landesrekord krönen. Der im März verstorbene Just Fontaine hat 1957/58 ebenfalls 53-mal für Club (Stade Reims) und Land getroffen.