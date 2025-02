Holland-Legende Van Persie neuer Feyenoord-Trainer

41-Jähriger übernimmt seinen früheren Verein

Der frühere Stürmerstar Robin van Persie ist neuer Trainer von ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner bei Feyenoord Rotterdam. Der 41-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Heerenveen zu seinem Ex-Club, bei dem er seine erfolgreiche Profikarriere begonnen und beendet hatte. Van Persie erhielt einen Vertrag bis Sommer 2027, bestätigte Feyenoord am Sonntag. Im Champions-League-Achtelfinale bekommt es der aktuelle Tabellendritte der niederländischen Liga im März mit Inter Mailand zu tun.

Van Persie war als Spieler in England für Arsenal und Manchester United erfolgreich. In 102 Länderspielen für die Niederlande erzielte er 50 Tore. Bei Feyenoord folgt er Interimscoach Pascal Bosschaart nach, der den Traditionsclub nach der Trennung von Brian Priske vor zwei Wochen übernommen hatte. Bosschaart führte die Rotterdamer im CL-Play-off gegen AC Milan zum Aufstieg. Abwehrroutinier Trauner fehlte dabei allerdings zum wiederholten Mal in dieser Saison verletzungsbedingt.