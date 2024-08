Adi Hütter hat mit der AS Monaco ein Testspiel gegen den nun von Hansi Flick betreuten FC Barcelona deutlich gewonnen.

Die Monegassen siegten am Montagabend im Rahmen der Joan-Gamper-Trophäe in Barcelona mit 3:0. Die Tore für den Club aus der französischen Ligue 1 erzielten Lamine Camara (50.), Breel Embolo (57.) und Christian Mawissa (86.).

Monaco startet am kommenden Samstag gegen St. Etienne in die Saison, Barcelona gastiert in der ersten Runde in Spanien bei Valencia.