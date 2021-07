'Impf-Verweigerer' musste Klub verlassen

Ein US-Profikicker wurde zu einem anderen Klub transferiert, weil er eine Impfung gegen Covid ablehnte.

In der nordamerikanischen Fußball-Liga (MLS) kam es zu einem "speziellen" Transfer. Montreal-Sürmer Erik Hurtado wollte sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen - für seinen kanadischen Klub offenbar ein "No-Go". „Weil er nicht gegen Covid-19 geimpft ist, war seine Situation problematisch und wir hatten begonnen, über einen Transfer nachzudenken“, gab Montreals Sportdirektor in einer Aussendung an. In Zukunft wird der US-Amerikaner für Liga-Konkurrent Columbus Crew auflaufen.

#Crew96 acquires forward Erik Hurtado in trade with @clubdefootmtl. — The Crew (@ColumbusCrew) July 8, 2021

„Erik hatte sich beim Gedanken an eine Impfung nicht wohlgefühlt, also haben wir diesen zufriedenstellenden Deal abgewickelt.“ Der 30-Jährige kam erst im vergangenen Februar zum CF Montreal, seit 2013 stürmt der Angreifer in der MLS.