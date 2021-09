Der italienische Top-Klub muss auch aufgrund der Corona-Pandemie deutlich geringere Einnahmen verbuchen.

Juventus Turin hat in der vergangenen Corona-Saison 2020/21 einen Verlust von 209,9 Millionen Euro verzeichnet. Wie der italienische Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, liegt das vor allem an den stark zurückgegangenen Einnahmen als Folge der Pandemie, geringeren Erlösen durch Spielerverkäufe und zugleich höheren Kosten für den Kader. 2019/20 hatte der Verlust von "Juve" noch 89,7 Millionen Euro betragen.

Das Eigenkapital der Aktiengesellschaft schrumpfte von 239,2 auf 28,4 Millionen Euro. Der Geschäftsbericht wird den Aktionären Ende Oktober vorgelegt.