Arnautovic mit Bologna nur 1:1 bei Udinese

Marko Arnautovic hat sich mit seinem Club Bologna in der italienischen Fußball-Meisterschaft auswärts mit einem 1:1 begnügen müssen.

Die Gäste agierten am Sonntag nach Gelb-Rot für Roberto Pereyra zwar ab der 38. Minute in Überzahl und gingen in der 67. Minute durch Musa Barrow in Führung. Trotzdem reichte es nur zu einem Punkt, weil Beto in der 82. Minute ausglich. Bologna reklamierte bei diesem Treffer vergeblich ein Foul an Goalie Lukasz Skorupski.

Arnautovic spielte durch, konnte aber keine Akzente setzen. Für die ÖFB-Länderspiele gegen die Färöer und Dänemark hatte der Stürmer wegen Muskelproblemen abgesagt.