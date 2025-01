Arnautovic schaut nur zu: Inter verspielte im Supercup-Titel

Inter Mailand hat am Montag den Sieg im italienischen Fußball-Supercup trotz einer 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben.

Die Truppe von Ersatzmann Marko Arnautovic war in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad dank Treffern von Lautaro Martinez (45.+1) und Mehdi Taremi (47.) am Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Theo Hernandez (52.) und Christian Pulisic (80.) sorgten aber für den Ausgleich, Tammy Abraham machte eine Wende in der Nachspielzeit perfekt (93.).

Für Cupsieger Milan war es gegen den amtierenden Meister der achte Supercoppa-Triumph, damit zog man mit Inter gleich. Auf Rekordhalter Juventus Turin fehlt den Mailänder Teams noch ein Titel. Milans neuer Trainer Sergio Conceicao jubelte nach dem 2:1 über Juve im Supercup-Halbfinale drei Tage zuvor über den zweiten Sieg im zweiten Spiel.