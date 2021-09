Arnie trifft und patzt bei Bologna-Pleite

ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic konnte trotz eines Treffers die 2:4-Pleite seines Klubs Bologna gegen Empoli nicht verhindern. Zudem scheiterte der Italien-Legionär vom Punkt.

Marko Arnautovic hat seinen dritten Saisontreffer in der italienischen Fußball-Serie-A erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer verkürzte bei der 2:4-Niederlage von Bologna bei Empoli am Sonntag mit einem Rechtsschuss in der 77. Minute auf 2:3. Aus einem Doppelpack des 32-Jährigen wurde es nichts, da er in der 20. Minute beim Stand von 1:1 einen Elfmeter an die Stange gesetzt hatte. Inklusive Cup hält der Wiener nun nach sieben Pflichtspieleinsätzen für seinen neuen Club bei vier Toren.

Bologna kassierte die zweite Saisonniederlage, ist mittlerweile drei Partien sieglos und liegt mit acht Punkten in der Tabelle auf Rang zehn. Unmittelbar davor befindet sich punktgleich Juventus Turin. Der ehemalige Serienchampion setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 3:2 gegen Sampdoria Genua fort. Nach dem schlechten Saisonstart holte der Meister der Jahre 2012 bis 2020 aus den letzten drei Spielen sieben Zähler.