Arnie-Klub vor Jahresauftakt von Corona gebeutelt

Vor dem Kracher gegen Inter Mailand plagen dem FC Bologna Corona-Sorgen. Gleich acht Spieler der "Rossoblu" fehlen.

Mittlerweile gibt es im internationalen Fußball kaum eine Liga, die nicht mit Corona-Fällen zu kämpfen hat. So auch der Klub von Marko Arnautovic - FC Bologna.

Im Vorfeld des Schlagers am Donnerstag (ab 12.30 Uhr) gegen Inter Mailand meldet Bologna acht Spieler-Ausfälle aufgrund von positiven Coronatests. Gary Medel, Emanuel Vignato, Federico Santander und Sydney Van Hooijdonk sind die jüngsten betroffenen. ÖFB-Legionär Marko Arnautovic zählt nicht dazu und ist somit gegen seinen Ex-Klub einsatzbereit. Eine Verschiebung des Spiels soll aufgrund des bereits vollen Serie-A-Terminplans nicht zur Debatte stehen.

"Arnie" heiß auf Revanche

Bologna-Coach Sinia Mihajlovic hat trotz der vielen Abwesenden im Bologna-Training seinen Humor nicht verloren: "Ich habe immer gesagt, wir sind eine positive Gruppe, aber ich habe nicht erwartet, dass es viral wird. Dinge ändern sich von Tag zu Tag. Jeden Tag fehlt ein neuer Spieler im Training. Aber ich suche hier keine Entschuldigungen, wir werden elf Spieler auf den Platz bringen", so Mihajlovic.

Inter Mailand führt derzeit die Serie A an. Mit Bologna kassierte "Arnie" bei Inter im September sogar ein 1:6-Debakel. Am Donnerstag wäre es also Zeit für eine (persönliche) Revanche!