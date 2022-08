ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic (33) darf Bologna diesen Sommer nicht verlassen.

Mit 14 Saisontoren in der Vorsaison war Arnautovic das Um und Auf bei Bologna, spielte sich in die Auslage einiger Top-Klubs. Speziell Juventus soll ein Auge auf den Teamkicker geworfen haben, war stark interessiert an einer Verpflichtung.

Doch Bologna schiebt dem Wechsel einen Riegel vor. "Arnautovic war eine wichtige Investition und ist Bolognas Fokuspunkt in den kommenden Jahren. Er kann nicht transferiert werden", betont Vorstandsvorsitzender Claudio Fenucci in der Tageszeitung Corriere dello Sport. Die Saison startet für Arnie &Co. in neun Tagen bei Lazio.