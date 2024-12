Edoardo Bove gibt Gesundheitsupdate

Der italienische U21-Nationalspieler meldete sich zum ersten Mal nach seinem Herzstillstand auf Instagram zurück.

Nach seinem Herzstillstand im Spiel gegen Inter Mailand fühlt sich der Fiorentina-Spieler Edoardo Bove (22) gut. Auf Instagram postete er am Montag ein Update.

Vielleicht nie wieder Serie A

Am 1. Dezember brach Bove beim Ligaspiel gegen Inter zusammen und wurde in ein künstliches Koma versetzt. Am vergangenen Freitag konnte er das Krankenhaus verlassen. Vor dem Coppa Italia-Spiel besuchte er seine Mannschaftskameraden.

In seinem Instagram-Post bedankte er sich für die Unterstützung der beiden Fangruppen, die ihm die Kraft und den Mut gegeben hätten, dieses Ereignis durchzustehen. Weiter schrieb er, dass es ihm im Moment gut gehe, und das sei das Wichtigste. Am Ende seines Posts kündigte er an, dass seine Karriere auf jeden Fall weitergehen werde.

Zukunft bleibt offen

Ob er seine Karriere in Italien fortsetzen kann, bleibt abzuwarten. In Italien dürfen Fußballspieler nicht mit einem Defibrillator spielen. Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen konnte wegen dieser Regel nicht weiter bei seinem damaligen Arbeitgeber Inter Mailand spielen. Eriksen wechselte deswegen nach England, wo er aktuell bei Manchester United spielt.

Bove wechselte letzten Sommer auf Leihbasis von der AS Roma zur Fiorentina. Bei den Lilien konnte er als Mittelfeldspieler in 14 Spielen ein Tor und 4 Vorlagen verbuchen. Aktuelle Gerüchte über seine Zukunft gibt es noch nicht.