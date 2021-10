Eriksen darf in dieser Serie-A-Saison nicht mehr spielen

Dem Dänen wurde nach seinem Herzstillstand ein Defibrillator eingesetzt.

Der Däne Christian Eriksen ist in dieser Saison in Italien nicht spielberechtigt. Diese Entscheidung der nationalen Sport-Gesundheitsbehörde gab sein Fußball-Club Inter Mailand am Freitag bekannt. Wie der Serie-A-Titelverteidiger weiters angab, seien Einsätze in anderen Ländern aber möglicherweise erlaubt. Damit scheint ein Wechsel von Eriksen, dem nach einem Herzstillstand bei der EM im Juni ein Defibrillator eingesetzt worden ist, eine Option zu sein.

Ohne den 29-Jährigen empfängt der drittplatzierte Meister am Sonntag Udinese. Das sieben Punkte vor Inter führende Duo Napoli und AC Milan muss auswärts antreten. Der Tabellenerste aus dem Süden ist in Salerno zu Gast. Die Mailänder treffen im Spitzenspiel auf die viertplatzierte AS Roma. Bologna, das am Donnerstag beim 0:3 in Neapel ohne den verletzten Marko Arnautovic auskommen musste, schließt die elfte Runde am Montag daheim gegen Cagliari ab.