Franck Ribéry beendet seine Karriere

Franck Ribéry hängt seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Der 39-jährige Franzose verkündet per Video auf Instagram sein Karriereende.

Zu seinen größten Auszeichnungen gehören der Titel zu Europas Fußballer des Jahres (2013), FIFA-Klub-Weltmeister (2014/Bayern), Champions-League-Sieger (2013/Bayern), neun Mal deutscher Meister und sechsfacher DFB-Pokal-Sieger (Bayern), sowie den UEFA Supercup-Sieg (2014/Bayern). Zudem wurde Ribéry türkischer Pokalsieger 2005 mit Galatasaray Istanbul, welche seine erste Auslandsstation war.

Danach folgte der Wechsel zu Olympique Marseille. Dank starker Leistungen wurden die Bayern aufmerksam, wo Ribéry den Großteil seiner Karriere verbringen sollte. 30 Millionen überwiesen die Bayern damals für den 81-fachen französischen Teamspieler nach Marseille. 2019 folgten Wechsel nach Italien, wo der Franzose für Florenz und zuletzt Salernitana kickte.

"Der Ball ruht, meine Gefühle nicht", schreibt der Franzose zum Video. Die Schmerzen in seinem Knie haben in den letzten drei Monaten nicht nachgelassen und so fühlt sich die Bayern-Legende und Alaba-Kumpel gezwungen, seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel zu hängen. "Die Ärzte waren deutlich: Ich habe keine andere Wahl, als aufzuhören, zu spielen."

Zudem bedankt er sich bei den Fans und Familie, mit deren Support er in der Lage war, seinen Traum zu leben. Es ist das Ende eines schönen Kapitels in seinem Leben. Seine Karriere ließ der Franzose bei US Salernitana in der Serie A ausklingen. In der laufenden Spielzeit kam Ribéry zu lediglich zu zwei Einsätzen in der Liga und Pokal.