Gafft Florenz-Neuzugang HIER die Pressesprecherin an?

Fiorentina-Neuzugang Arthur Cabral (23) sorgte gleich bei einer Pressekonferenz für einen Mega-Aufreger in Italien.

Arthur Cabral wechselte erst Ende Januar von Basel für 14 Millionen Euro zur Fiorentina. Dort soll er zum Nachfolger von Dusan Vlahovic (22) reifen, der für 81,6 Millionen zu Juventus wechselte. Für Begeisterung sorgt er noch nicht mit seinen Toren (zwei Spiele - kein Treffer), sondern viel Mehr für Aufregung um einen skurrilen Moment auf der klubeigenen Pressekonferenz.

Der Brasilianer starrte offenbar ein wenig zu genau in die Richtung von Pressesprecherin Rossella Petrillo. Während des vermeintlichen Gaffer-Moments leckte sich Cabral dann auch noch die Lippen. Ein Anblick, der ihm scheinbar gefiel.

Fiorentina forward Arthur Cabral and Rossella Petrillo ????pic.twitter.com/V7wnZlIFS4 — Hrach Khachatryan (@hrachoff) February 17, 2022

Pressesprecherin sah es entspannter

Obwohl der Moment in Italien für Aufregung sorgte, sah Petrillo das Ganze im Nachhinein deutlich entspannter. Sie schrieb in einer Instagram-Story: „Dieses Video löst eine Kontroverse aus, weil Sie Opfer einer unrealistischen Vision sind, die will, dass die Frau in der Welt des Fußballs (und nicht nur dort) ein Objekt der Begierde ist, eine Ablenkung statt einer Person, mit der man ein Arbeitsumfeld teilt. Während Sie etwas faul finden und Anspielungen machen, sehe ich Menschen, die arbeiten...“

Bleibt abzuwarten, wie lange es dauert bis Cabral auch mit seinen Toren für Schlagzeilen sorgt ...