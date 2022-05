Ibrahimovic-Schock! Knie-OP

Der 40-jährige Schwede wird sieben bis acht Monate lang pausieren, wie der Mailänder Club am Mittwoch mitteilte.

Mailand. Wenige Tage nach der Titelfeier mit Italiens neuem Fußball-Meister Milan hat sich Zlatan Ibrahimovic am linken Knie operieren lassen müssen. Der 40-jährige Schwede wird sieben bis acht Monate lang pausieren, wie der Mailänder Club am Mittwoch mitteilte. Ibrahimovic hatte bereits im letzten Sommer einen chirurgischen Eingriff am linken Knie vornehmen müssen und dadurch die Europameisterschaft verpasst. Vor der neuerlichen OP hatte er seine Zukunft offen gelassen.