Milan verpasst Derby-Sieg! De Vrij trifft in Minute 93 für Inter.

Inter Mailand sichert sich im Stadtderby gegen Milan einen späten Punkt. Erst in der 93. Minute gelingt der 1:1-Ausgleich.

Inter Mailand hat am Sonntag im prestigeträchtigen Derby gegen den Stadtrivalen AC Milan eine Niederlage in letzter Sekunde verhindert. Stefan de Vrij traf in der 93. Minute zum 1:1-Endstand, nachdem Tijani Reijnders (45.) die „Rossoneri“ kurz vor der Halbzeitpause in Führung gebracht hatte.

Marko Arnautovic ohne Einsatz

ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic saß bei Inter nur auf der Bank und kam nicht zum Einsatz. In der Tabelle bleibt Inter mit dem Punktgewinn auf Platz zwei, liegt aber nun zwei Punkte hinter Spitzenreiter Napoli. Die Süditaliener treten am Abend (20:45 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) bei der AS Roma an.