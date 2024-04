Mit nur 26 Jahren: Fußballer stirbt nach Torschuss

Mattia Giani erlitt einen Herzstillstand. Er wurde nur 26 Jahre alt.

Ein tragischer Todesfall erschüttert den italienischen Fußball. Mattia Giani brach nach einem Torschuss plötzlich zusammen und starb später im Spital. Der Kicker wurde nur 26 Jahre alt.

Das Drama ereignete sich in der 5. Spielklasse beim Spiel zwischen Castelfiorentino und Lanciotto Campi in der Toskana. Giani gab in der 15. Minute einen Torschuss ab, fasste sich gleich danach an die Brust und brach zusammen.

Herzstillstand

Spieler und Betreuer alarmierten sofort die Rettung und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der 26-jährige Spieler wurde noch ins Krankenhaus gebracht, starb dort aber an den Folgen eines Herzstillstands.

Die Betroffenheit in Italien ist groß. „In so einem Moment fehlen die Worte. Es ist eine unglaubliche Tragödie und ein herzzerreißender Schmerz“, trauert Castelfiorentinos Bürgermeister Alessio Falorni auf Facebook.