Neuer Job für Glasner? Rossoneri heiß auf Österreicher

Nach dem frustrierenden 2:2 gegen Salernitana brodelt bei AC Mailand die Gerüchteküche über einen möglichen Rauswurf von Trainer Stefano Pioli. In den Spekulationen um die Nachfolge steht Oliver Glasner ganz oben auf der Liste der Rossoneri.

Oliver Glasner wird erneut mit einem Top-Klub in Verbindung gebracht, dieses Mal zieht es den ehemaligen Frankfurt-Trainer angeblich in die italienische Serie A zum AC Mailand. Die Unzufriedenheit der Verantwortlichen der Rossoneri über den aktuellen dritten Tabellenplatz ist offenkundig, besonders angesichts eines vielversprechenden Saisonstarts. Trotzdem liegen die Mailänder mittlerweile elf Punkte hinter dem Tabellenführer Inter Mailand, und auch in der Champions League war bereits in der Gruppenphase Endstation.

Glasner & Marsch auf dem Weg nach Italien?

Die Position von Trainer Stefano Pioli, der die Rossoneri in der Saison 2021/22 zum 19.Meistertitel führte, scheint zu wackeln. Zwar darf er vorerst weiter auf der Trainerbank bleiben, doch bei einem erneuten enttäuschenden Ergebnis könnte sich das Blatt schnell wenden. Als heißer Nachfolger brachte der italienische Sportjournalist Alessandro Schiavone via "X" nun Glasner ins Spiel.

Der Oberösterreicher ist seit Sommer "arbeitslos" und übernahm nach seinem Abgang bei Frankfurt keinen Job mehr. Mit den "Adlern" krönte sich der 49-Jährige 2022 zum Europa-League-Champion und soll nun auch Milan zum Europacup-Titel führen. Doch das ist nicht genug Österreich-Power für die Italiener. Auch Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch (2019-2021), der zuletzt Premier-League-Klub Leeds von der Seitenlinie unterstützte, steht auf der Wunschliste und könnte den Königsklassen-Halbfinalisten des Vorjahres übernehmen.