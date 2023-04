ÖFB-Star Posch schießt Bologna zum Sieg

Stefan Posch hat am Sonntag in der 28. Runde der Serie A ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Der 25-jährige Steirer brachte den FC Bologna, bei dem sein Landsmann Marko Arnautovic weiter verletzt fehlte, gegen Udinese Calcio in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Posch wurde dann in der 70. Minute ausgetauscht, da führten die Gastgeber aber schon 3:0 und dies war auch der Endstand.

Der Verteidiger blüht derzeit beim italiensichen Traditionsteam richtig auf. Es ist bereits der vierte Treffer der Hoffenheim-Leihgabe.