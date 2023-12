Spektakuläre Arnautovic-Vorlage verhilft Inter zum Sieg gegen Lecce

Inter Mailand hat am Samstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft mit Marko Arnautovic in der Startelf einen 2:0-Heimsieg über Lecce gefeiert.

Der ÖFB-Teamstürmer bereitete dabei den zweiten Treffer spektakulär mit der Ferse vor. Der Serie-A-Tabellenführer behielt somit nach 17 Runden seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Juventus. Die Turiner gewannen auswärts bei Frosinone 2:1. Im Abendschlager empfängt die AS Roma den amtierenden Meister SSC Napoli.

Arnautovic ersetzte Lautaro Martinez, der Argentinier fehlte wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Der 34-Jährige vergab in Hälfte eins zwei Großchancen: Zunächst scheiterte er aus kurzer Distanz an Lecce-Goalie Wladimiro Falcone (11.), kurz darauf verfehlte Arnautovic das Tor knapp (22.). Besser machte es Yann Bisseck, der per Hinterkopf Inter in Führung brachte (43.).

Vorlage mit der Ferse

In der zweiten Hälfte glänzte Arnautovic, als er mit der Ferse Nicolo Barella in Weltklasse-Manier bediente, der zum 2:0 einnetzte (78.). Lecce beendete die Partie nach Rot für Lameck Banda nur zu zehnt. In der Liga ist Inter seit elf Partien bzw. Ende September ungeschlagen.

Rekordmeister Juventus kam bei Frosinone zu einem mühevollen Erfolg. Das Siegestor für die "Alte Dame" erzielte der in der 54. Minute eingewechselte Dušan Vlahovic neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Ein weiterer Treffer wurde dem Serben und Juventus wegen Abseits aberkannt.

Viel Einsatzzeit für Posch und Lazaro

Auch zwei weitere Österreicher waren am Samstag in der Serie A im Einsatz. Stefan Posch spielte beim 1:0-Erfolg von Bologna gegen Atalanta Bergamo durch, sein Team sprang dadurch auf den vierten Tabellenplatz. Beim Heim-1:1 von Torino gegen Udinese stand Valentino Lazaro bis zur 86. Minute für die Turiner auf dem Spielfeld.

Für Titelverteidiger Napoli gab es bereits vor dem Anpfiff der Partie gegen die AS Roma eine Erfolgsmeldung: Serie-A-Torschützenkönig Victor Osimhen hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2026 verlängert. Laut der "Gazzetta dello Sport" soll der neue Kontrakt eine Ausstiegsklausel für eine Summe zwischen 120 und 130 Millionen Euro beinhalten. Zudem soll sich das Gehalt des 24-Jährigen verdoppelt haben.