Jota-Witwe bekommt von Liverpool 140.000 Pfund pro Woche

Nach dem tragischen Unfalltod von Liverpool-Stürmer Diogo Jota bestätigt Trainer Arne Slot eine außergewöhnliche Geste des Klubs: Die Reds zahlen den kompletten Rest seines Vertrags an die Familie aus – ein Gesamtvolumen von rund 14 Millionen Pfund.

Jota war am 3. Juli gemeinsam mit seinem Bruder André Silva bei einem Autounfall in Nordspanien ums Leben gekommen. Erst elf Tage zuvor hatte der 28-Jährige seine Jugendliebe Rute Cardoso geheiratet. Gemeinsam hatten sie drei Kinder.

Schon kurz nach der Tragödie gab es Berichte, dass der Verein die verbleibenden Vertragsjahre des Angreifers erfüllen wolle. Nun hat Slot dies öffentlich bestätigt. „Die Eigentümer haben entschieden, dass seine Frau und seine Kinder das Geld aus dem Vertrag bekommen. Vielleicht denken viele, das sei normal – aber im Fußball ist es das nicht“, sagte der Niederländer bei TNT Sports.

140.000 Pfund in der Woche

Jota hatte bei Liverpool rund 140.000 Pfund pro Woche verdient, sein Vertrag lief noch zwei Jahre. Damit summiert sich die Zahlung an die Familie auf etwa 14 Millionen Pfund.

Slot sprach zudem über die schwere Zeit nach dem Unfall: „Es war unglaublich, wie die Fans reagiert haben. Wie viele Blumen und Gedenkstätten es gab, wie unsere Spieler bei der Beerdigung aufgetreten sind. Ich werde fast emotional, wenn ich daran denke.“

Der Trainer hob hervor, dass die Anteilnahme in der Stadt und die Entscheidung der Klubführung gezeigt hätten, wie besonders der Verein sei: „Eigentümer werden oft kritisiert – aber in diesem Fall haben sie es auf eine außergewöhnliche Weise gelöst.“