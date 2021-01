Klopp mischt im Alaba-Poker mit

Im Poker um David Alaba hat sich nun ein weiterer Top-Club an den Verhandlungstisch gesetzt.

Der Liverpool FC unter Trainer Jürgen Klopp braucht nach verletzungsbedingten und längerfristigen Ausfällen von Virgil van Djik und Joe Gomez Verstärkung für die Defensive. Wie der englische "Guardian" berichtet, unternimmt auch der FC Liverpool große Anstrengungen, um Alaba auf die Insel zu bewegen. Es soll bereits Gespräche mit Alabas Berater Pini Zahavi gegeben haben.

Sattes Jahresgehalt

Der Tabellenführer in England arbeite "intensiv" an einer Verpflichtung des 28-Jährigen, dessen Vertrag beim FC Bayern im Sommer ausläuft. Seit 1. Januar darf Alabas Management mit anderen Klubs verhandeln. Alaba wäre bereits der zweite Bayern-Star, den Klopp sich innerhalb kürzester Zeit angeln würde. Mittelfeld-Star Thiago ist bereits im Sommer zum englischen Meister gewechselt. Alaba selbst favorisiert laut Stimmen aus seinem engsten Umfeld dennoch die spanische Liga. Das Angebot von Real-Seite: Satte 10 Millionen plus evt. Boni-Zahlungen im Jahr! Das ist weit mehr Geld, als Bayern für eine Vertragsverlängerung auf den Poker-Tisch legen will.