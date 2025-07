Köln & Leicester spielen in Graz für den guten Zweck

Nach der Amoktat am BORG Dreierschützengasse veranstalten Köln und Leicester ein Benefizspiel in Graz. Der Ticketerlös geht an den Elternverein der betroffenen Schule – gespielt wird am 25. Juli.

Die Fußballclubs 1. FC Köln und Leicester City bestreiten am 25. Juli (17.00 Uhr) in der Merkur Arena Graz ein Benefizspiel zugunsten der Angehörigen der Opfer der Amoktat am BORG Dreierschützengasse. Der gesamte Erlös kommt dem Elternverein der Schule zugute. Zusätzlich spenden beide Vereine sowie die veranstaltende IFCS jeweils 5.000 Euro. Die Stadt Graz stellt das Stadion kostenlos zur Verfügung. Die Merkur Arena wird damit zum Schauplatz eines Spiels, das weit mehr als ein sportliches Event sein soll. „Es ist ein Zeichen der Solidarität, des Gedenkens und der Unterstützung“, sagte IFCS-Geschäftsführer Kian Walizadeh. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) lobten das Projekt als „starkes Zeichen des menschlichen Zusammenhalts“. Scheckübergabe und Gratistickets Im Rahmen des Spiels erfolgt die symbolische Übergabe eines Schecks über 15.000 Euro an Helga Chibidziura, die stellvertretende Obfrau des Elternvereins. Zudem erhalten Schüler:innen des BORG ein kostenfreies Kartenkontingent. Tickets für das Spiel der „Geißböcke“ gegen die „Foxes“ sind ab sofort via Ö-Ticket erhältlich, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Hintergrund der Aktion ist die Amoktat vom 10. Juni, bei der ein ehemaliger Schüler in der Schule neun Schüler:innen und eine Lehrerin erschoss, bevor er sich selbst tötete.