Leipzig feiert 6:0-Torparty, ÖFB-Star Baumgartner trifft

RB Leipzig sichert mit einem 6:0-Schützenfest in Augsburg den zweiten Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga.

Die Bullen ließen den Augsburgern keine Chance, führten schon nach einer halben Stunde 3:0. Das zwischenzeitliche 4:0 legte ÖFB-Star Christoph Baumgartner nach.

Eintracht Frankfurt hat sich nach der 1:5-Pleite gegen Liverpool den Frust von der Seele geschossen und feierte einen 2:0-Sieg gegen St. Pauli.

Die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer besiegte Heidenheim mit 3:1, Der VfL Wolfsburg entführte ein 1:0 beim HSV.