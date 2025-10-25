Alles zu oe24VIP
Leipzig feiert 6:0-Torparty, ÖFB-Star Baumgartner trifft

Auch Ilzer gewinnt

25.10.25, 17:27
RB Leipzig sichert mit einem 6:0-Schützenfest in Augsburg den zweiten Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga. 

Die Bullen ließen den Augsburgern keine Chance, führten schon nach einer halben Stunde 3:0. Das zwischenzeitliche 4:0 legte ÖFB-Star Christoph Baumgartner nach.

Eintracht Frankfurt hat sich nach der 1:5-Pleite gegen Liverpool den Frust von der Seele geschossen und feierte einen 2:0-Sieg gegen St. Pauli.

Die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer besiegte Heidenheim mit 3:1, Der VfL Wolfsburg entführte ein 1:0 beim HSV.

