Luis Suárez kehrt zu seinem Ex-Verein zurück

Uruguays Fußball-Star Luis Suárez steht vor einer Rückkehr zu seinem Jugendverein und ersten Proficlub Nacional Montevideo.

"Es war beeindruckend: All die Nachrichten und Videos, die uns erreicht haben - und die uns in dieser Situation, in der wir entscheiden mussten, sehr zu Herzen gegangen sind", sagte der 35-Jährige in einem Video auf Social Media. Nacional twitterte: "Nach der angekündigten Vorvereinbarung iNach der angekündigten Vorvereinbarung ist Luis Suárez nur einen Schritt von seiner Heimkehr entfernt."

Die uruguayische Zeitung "El País" spekulierte bereits über ein mögliches Datum für das Debüt des Stürmers. Der zurzeit vereinslose Suárez war Berichten zufolge kürzlich mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Suárez hatte zuletzt beim spanischen Club Atlético Madrid gespielt und war zuvor unter anderem für Liverpool und den FC Barcelona auf Torejagd gegangen. Mit der Nationalmannschaft holte er im Juli 2011 die Copa América, den Titel bei der Südamerika-Meisterschaft.