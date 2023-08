Messi mit drittem Doppelpack in Folge

Der Weltmeister führte Miami in einer irren Partie zum Sieg.

Mit seinem dritten Doppelpack in Folge hat Lionel Messi seinem neuen US-Verein Inter Miami den Weg ins Viertelfinale des nordamerikanischen Fußball-Leagues-Cup bereitet. Der 36-jährige Argentinier traf am Sonntag (Ortszeit) in Frisco in Texas gegen den FC Dallas u.a. per direkt verwertetem Freistoß zum 4:4 (85.). Im Elfmeterschießen setzte sich Miami 5:3 durch. Messi hatte zudem zur frühen Führung nach Vorlage von Jordi Alba getroffen (6.).

HE DID IT AGAIN. ????



Inter Miami war nach 68 Minuten mit 2:4 zurückgelegen, kam jedoch durch ein Eigentor zurück ins Spiel. Bereits in seinem ersten Auftritt hatte Messi einen Freistoß direkt verwertet. Neben ihm verwandelte im Elfmeterschießen u.a. auch der Spanier Sergio Busquets, der mit ihm früher viele Jahre zusammen beim FC Barcelona gespielt hatte. In der Runde der besten acht Teams trifft Miami nun auf den Sieger der Partie zwischen Charlotte FC und Houston Dynamo.