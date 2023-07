Messi mit Traumtor bei Debüt für Inter Miami

Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat seinen neuen Club Inter Miami bei seinem ersten Einsatz zu einem späten Sieg geschossen. Der Argentinier verwandelte am Freitag (Ortszeit) in der vierten Minute der Nachspielzeit einen direkten Freistoß zum 2:1 (1:0)-Sieg im nordamerikanischen Leagues Cup gegen den mexikanischen Club Cruz Azul.

Rund 21.000 Zuschauer - darunter Stars wie LeBron James, Serena Williams, Gloria Estefan oder Kim Kardashian - hatten bis zur 54. Spielminute gewartet. Dann kam der Weltfußballer zusammen mit dem ebenfalls kürzlich verpflichteten spanischen Weltmeister Sergio Busquets ins Spiel.

El primer gol de Messi con Inter Miami ????????????????



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63