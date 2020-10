Messi rastet aus: 'Verpiss dich, du Glatzkopf'

Nach dem WM-Quali-Spiel zwischen Argentinien und Bolivien flogen die Fetzen.

Die argentinische Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Qualifikationsspiel für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar gewonnen. Das Team um Superstar Lionel Messi setzte sich am Dienstag in La Paz mit 2:1 (1:1) gegen Bolivien durch. Der Gastgeber ging bei der Partie auf 3.650 Metern über dem Meeresspiegel in der 24. Minute durch einen Treffer von Marcelo Martins zunächst in Führung.

Lautaro Martínez glich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit in der 45. Minute für die Argentinier aus. Joaquín Correa traf in der 79. Minute zum Endstand.

Nach dem Spiel flogen dann die Fetzen. Es kam es zu Rudelbildungen, an denen auch Lionel Messi beteiligt war. Der Superstar teilt dabei gegen Bolivien-Physio Lucas Nava ordentlich aus: Wie in einem Video zu sehen und hören ist, wurde Messi dabei ziemlich ausfällig: „Verpiss dich, was ist falsch mit dir du Glatzkopf? Du Arsch hast die ganze Zeit rumgeschrien"