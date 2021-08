Mourinho flippt bei Testspiel-Drama aus

Was für ein Drama! José Mourinho wird bei einer hitzigen Testspiel-Pleite vom Hof gejagt - ganze vier Rote Karten wurden vom Schiedsrichter verteilt.

Star-Trainer José Mourinho hat mal wieder für richtig Wirbel gesorgt. In der zweitem Hälfte des Testspiels zwischen seiner AS Roma und Betis Sevilla brannten dem Portugiesen die Sicherungen durch, er stürmte wutentbrannnt auf den Platz und verfluchte den Schiedsrichter - folglich sah der 58-Jährige dafür die Rote Karte.

Doch was brachte "The Special One" derart auf die Palme?

Bis zur 58. Minute stand es 2:2. Dann erzielte Betis-Verteidiger Moreno den Treffer zum 3:2. Doch das Tor hatte einen Makel: bei der Ballmitnahme nahm der Spanier die Händen zur Hilfe. Roma-Kapitän Lorenzo Pellegrini beschwerte sich lautstark beim Offiziellen, der schickte den Italiener mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche. Das brachte bei Mourinho das Fass zum Überlaufen.

Lorenzo Pellegrini and José Mourinho are sent off after watching a Real Betis player score an allowed goal with his hand. pic.twitter.com/HI0K6kf0XP — ???????? Lupo ???????? (@LupoASRoma) August 7, 2021

Eskalation mit 4(!) Roten Karten

Das Spiel ging in diesem Takt weiter - die Gemüter bei Roma blieben ehitzt. Auch die Abwehrspieler Mancini (65.) und Karsdorp (78.) holten sich die "Rote" ab. Das macht nach Adam Riese vier Ausschlüsse für den italienischen Hauptstadtklub - und das in einem Testspiel! Betis war fortan spielerisch und nummerisch im Vorteil. Die Spanier setzten sich am Ende mit 5:2 durch.