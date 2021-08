Der französische Liga-Krösus hat in diesem Transfersommer schon mächtig geshoppt. Weltklasse-Spieler wie Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Europmeister Gianluigi Donnarumma holte man ablösefrei. Auch Achraf Hakimi verpflichtete man von Inter Mailand für rund 70 Millionen. Für Trainer Mauricio Pochettino (ebenfalls Argentinier) würde Landmann Leo Messi noch das fehlende Puzzleteil in dieser Weltelf sein.

Donnarumma, Messi, Neymar, Ramos, Mbappe, Marquinhos, Di Maria, Verratti, Wijnaldum, Hakimi and Kimpembe in the same team should be illegal.



PSG are playing career mode. ???????? pic.twitter.com/ECzCbKxVyb