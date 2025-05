PSV Eindhoven fixiert Meistertitel nach dramatischer Aufholjagd

PSV Eindhoven hat sich in letzter Runde der Eredivisie den 26. Meistertitel gesichert – nach einem Rückstand auf Ajax.

Dank einer Aufholjagd ist der PSV Eindhoven erneut niederländischer Fußball-Meister. Mit einem 3:1 bei Sparta Rotterdam sicherten sich die Eindhovener am Sonntag in der letzten Runde die Titelverteidigung. Ajax Amsterdam wurde Zweiter.

Ajax verliert komfortable Führung

Am 30. März schien in der Eredivisie eine Vorentscheidung gefallen zu sein: Ajax besiegte PSV auswärts 2:0 und lag neun Punkte voran. Doch der Rekordmeister wackelte auf der Zielgeraden.

Nur zwei Punkte aus vier Spielen

In den vier Partien vor der letzten Runde holte Ajax nur zwei Punkte. Besonders bitter war der späte Ausgleich zum 2:2 gegen Groningen in der 99. Minute. PSV startete mit einem Punkt Vorsprung in den entscheidenden Spieltag – und blieb stabil.

Bosz-Elf bleibt nervenstark

Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz behielt die Nerven, Ajax nutzte der 2:0-Heimsieg gegen Twente nichts mehr. Für PSV ist es der 26. Titel in der Vereinsgeschichte.