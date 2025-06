Riesen-Wirbel um ORF-Übertragung bei Nations-League-Finale

Große Aufregung um die Nations-League-Übertragung im ORF! Der Rundfunk stieg noch vor der Pokalübergabe für Portugal aus.

Am Sonntag fieberten Fußball-Fans bei einem wahren Fußball-Krimi vor den Schirmen mit. Portugal sicherte sich mit Superstar Cristiano Ronaldo im Elferschießen gegen Spanien den Titel in der Nations League.

Wer die emotionale Pokalübergabe und den Jubel von CR7 sehen wollte, schaute im ORF ins Leere. Der Rundfunk stieg aus und zeigte den zehn Jahre alten Film "96 Hours" - die Portugal-Fans mussten auf RTL oder DAZN ausweichen.

Auch ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler meldete sich via Facebook zu Wort: "Danke an die verantwortlichen ORF-Versager im Namen der ORF-Zwangsgebührenzahler! Zeit, dass sich was ändert!"

Die User stimmen Westenthaler zu: "Der ORF sch... auf seine Zuschauer!", "Darum schaue ich den Sender nicht mehr", "Unglaublich, wenn man bedenkt, was dort für Summen verbraten werden", "Der ORF ist einfach sinnlos". "Eine Frechheit, dass man als Bürger Geld dafür zahlen muss!"