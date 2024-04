Ronaldo rastet völlig aus und droht Schiri mit Faust

Dieses Spiel hat sich Cristiano Ronaldo wohl anders vorgestellt. Der Portugiese verlor nicht nur das Halbfinale des Saudi Super Cups gegen Al-Hilal mit 1:2, sondern flog kurz vor Spielende auch noch mit Rot vom Platz.

Ronaldo got a red and the first thing they do it start Messi chants????????????UNREAL fanbase icl???????????? pic.twitter.com/PS94QeoJRV

In der 87. Minute kam es beim Stand von 0:2 zu einer Rangelei, bei der Ronaldo seinem Gegenspieler mit dem Ellbogen zu Boden stieß. Für diese Tätlichkeit bekam der Superstar völlig zu Recht die Rote Karte.

Ronaldo went full WrestleMania to see a red card as Al Nassr was knocked out of the Saudi Super Cup in the semis. The Ronaldo team is also 12 points behind a Neymar-less Al-Hilal with just seven games to go pic.twitter.com/lGblDWsL1R