Sabitzer: So lief der 19-Millionen-Transfer

ÖFB-Star Marcel Sabitzer (29) startet ab heute bei Borussia Dortmund durch.

Dortmund/San Diego. Seit Montagabend ist es fix: Marcel Sabitzer wechselte vom FC Bayern zu Borussia Dortmund und unterschrieb beim Liga-Rivalen einen Vertrag bis 30. Juni 2027. „Die Gespräche mit Borussia Dortmunds Verantwortlichen waren hervorragend und haben mir gezeigt, wie ambitioniert sich der Klub in den kommenden Jahren aufstellen will“, sagte Sabitzer. Rund 19 Millionen Euro Ablöse inklusive Bonuszahlungen musste der BVB für den ÖFB-Star nach München überweisen. Dortmund war nach dem lukrativen Abgang von Jude Bellingham um mindestens 103 Millionen Euro zu Real Madrid auf der Suche nach einem neuen Schlüsselspieler im Mittelfeld. Neben dem rund 30 Millionen Euro teuren ehemaligen Wolfsburger Felix Nmecha soll Sabitzer in der Dortmunder Schaltzentrale Regie führen. „Wir sind überzeugt davon, dass er auch durch seine Persönlichkeit eine wichtige Stütze des Teams werden und uns gerade in umkämpften Spielen zu noch mehr Durchschlagskraft verhelfen wird“, betont Sportdirektor Sebastian Kehl.

Erster ÖFB-Spieler bei BVB seit Feiersinger

Sabitzer ist der erste ÖFB-Spieler beim Revierklub seit Wolfgang Feiersinger (1996–2000). Seither hatte der BVB nur auf dem Trainerposten mit Peter Stöger (Dezember 2017 bis Mai 2018) auf einen Österreicher gesetzt. Zuvor war der 29-Jährige im Sommer 2021 von Leipzig nach München gewechselt, konnte sich in eineinhalb Jahren aber nicht als Stammspieler etablieren. Nach einem halben Jahr bei ManUnited kehrt er nun in die deutsche Bundes­liga zurück und soll mithelfen, seinen Ex-Klub als Serienmeister zu entthronen. Bei den Bayern, für die er in 54 Pflichtspielen zwei Tore erzielt hatte, hatte Sabitzer noch Vertrag bis 2025. Am Montag begab sich der BVB-Tross auf USA-Reise, Sabitzer und Kehl reisten gestern nach. In Übersee warten auf Dortmund drei Testspiele. Am 28. 7. (4.30 Uhr) kommt es in San Diego zum Duell mit San Diego Loyal, am 31. 7. (3 Uhr) trifft der BVB in Las Vegas auf Sabitzers Ex-Klub Manchester United und zum Schluss wartet am 3. 8. (2.30 Uhr) in Chicago noch der FC Chelsea.