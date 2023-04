Die italienische Schiedsrichterin Cristiana Laraspata wurde bei ihrem Debüt zur Heldin: Bei einem Spiel zwischen Vastogirardi und Avezzano brach ein Fan am Spielfeldrand zusammen. Sofort unterbrach die junge Frau das Spiel und versuchte ihm das Leben zu retten.

Dramatische Szenen beim Spiel der Serie D zwischen Vastogirardi und Avezzano in Italien: Während des Spiels brach plötzlich ein Fan am Spielfeldrand zusammen. Als ausgebildete Sanitäterin reagierte Schiedsrichterin Laraspata sofort und startete eine Reanimation mittels Herzdruckmassage. Der 68-jährige Mann wurde schließlich mit der Rettung ins Spital gebracht – wo er leider kurz darauf verstarb.

Die dramatischen Szenen:

Schiri-Debütantin Laraspata erhielt für ihren heldenhaften Einsatz viel Lob und wurde in den italienischen Medien als Heldin gefeiert. In einem Interview nach dem Spiel sagte sie, dass sie in einer solchen Situation nie anders gehandelt hätte.